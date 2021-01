Es oficial: “Canelo” Álvarez confirmó quién será su próximo rival

Tal y como se esperaba, Saúl Álvarez confirmó este jueves la noticia que era un secreto a voces: su próximo rival será el turco Avni Yildirim y el combate ya tiene fecha y sede.

“Este próximo 27 de febrero en el @hardrockstadium de Miami, FL estaré exponiendo todos mis títulos frente al retador oficial del CMB Avni Yildrim. ¡Espero contar con todo su apoyo!”, publicó en Instagram el campeón del CMB y la AMB en la categoría de los supermedianos.

La tarde del miércoles The Athletic se adelantó a la información, pero hoy es un hecho: “Canelo” Álvarez pondrá en juego sus cinturones contra el retador oficial del Consejo, quien no pelea desde hace dos años, cuando cayó en febrero del 2019 contra Anthony Dirrel.

Sources tell @TheAthletic Canelo Alvarez has agreed to a deal with Matchroom Boxing for a Feb. 27 super middleweight title defense vs. Avni Yildirim at Hard Rock Stadium in Miami. The event will be streamed globally on DAZN (except in Mexico)

— Mike Coppinger (@MikeCoppinger) January 20, 2021