Aún no pelea con el primero y “Canelo” Álvarez ya tendría acuerdo para enfrentar a su segundo rival del 2021

El multicampeón mexicano Saúl Álvarez está preparando su pelea del próximo 27 de febrero contra Avni Yildirim, pero al mismo tiempo ya está planeando su futuro a mediano plazo, ya que, tal y como lo ha mencionado él mismo, su propósito de este año es terminarlo como campeón unificado en el peso supermediano; por ello, mientras entrena para su combate en puerta, su equipo ya está moviendo los hilos para darle la oportunidad de pelear por el tercero de los cuatro campeonatos que busca ostentar en diciembre del 2021.

Es por ello que, de acuerdo con Mike Coppinger, de The Athletic, “Canelo” Álvarez ya tendría un acuerdo para enfrentar en mayo a Billy Joe Saunders, el campeón de la OMB, en una pelea que sería transmitida por DAZN, donde también estarían en disputa los títulos de la AMB y el CMB que tiene el mexicano.

SOURCES: Canelo Alvarez and Billy Joe Saunders have agreed to a deal for a May fight on DAZN. Three 168-pound titles up for grabs. Fight will land in U.S., on May 1 or May 8. First, Canelo will have to beat Avni Yildirim on Feb. 27 and emerge uninjured https://t.co/n2By2duTga

