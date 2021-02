Video: Ocasio-Cortez cuenta por primera vez en público que sobrevivió a una agresión sexual

La congresista demócrata Alexandria Ocasio-Cortez habló este lunes en un directo de Instagram sobre el trauma que atraviesa tras el asalto al Capitolio del pasado 6 de enero. Ocasio-Cortez también contó visiblemente emocionada que ha sido víctima de una agresión sexual.

“Sobreviví a una agresión sexual”, dijo la demócrata progresista al explicar las implicaciones de un trauma. “No se lo he dicho a mucha gente en mi vida […] Pero, cuando atravesamos un trauma, los traumas se mezclan unos con otros“.

Discussing the aftermath of the Capitol insurrection and GOP denial, @AOC reveals she is a survivor of sexual assault:

"Trauma compounds on each other."

