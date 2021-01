Ocasio-Cortez a Ted Cruz: “Usted casi logra que me asesinaran”

La congresista demócrata Alexandria Ocasio-Cortez prefiere mantener a la distancia al senador Ted Cruz.

Este jueves, el republicano coincidió con el pedido de la legisladora de investigar a la aplicación de bolsa Robinhood luego de esta bloqueara la compra de acciones de GameStop y AMC, empresas que están en el medio de la lucha entre inversores minoristas y grandes fondos especulativos.

AOC dijo en Twitter que no entendía la “decisión de Robinhood de bloquear las compras de acciones de inversores minoristas mientras los fondos de inversión son libres de negociar con las acciones que consideren” por lo que pidió una audiencia en la Cámara para discutir el tema con la aplicación de bolsa.

El senador Cruz coincidió con la afirmación al citar el tweet de AOC.

“Estoy de acuerdo”, escribió Cruz.

Usuarios de las redes comentaron sobre como lo ocurrido con GameStop y Robinhood lograba a unir a políticos de orillas apuestas como AOC y Cruz.

Pero a la neoyorquina le importa poco que Cruz apoye una de sus causas.

“Estoy feliz de trabajar con los republicanos en este tema en el que hay puntos en común, pero usted casi logra que me asesinaran hace 3 semanas”, escribió AOC en referencia al asalto al Capitolio. “Estaría feliz de trabajar con casi cualquier otro miembro del Partido Republicano que no esté tratando de que me maten. Mientras tanto, si quieres ayudar, puedes renunciar”.

I am happy to work with Republicans on this issue where there’s common ground, but you almost had me murdered 3 weeks ago so you can sit this one out.

Happy to work w/ almost any other GOP that aren’t trying to get me killed.

In the meantime if you want to help, you can resign. https://t.co/4mVREbaqqm

— Alexandria Ocasio-Cortez (@AOC) January 28, 2021