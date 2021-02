COVID-19: Variante británica se propaga rápidamente en Estados Unidos

La variante británica del coronavirus, COVID-19 la cual es considerada más contagiosa y más mortal, se está propagando rápidamente en los Estados Unidos, según un nuevo estudio del Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), se duplica aproximadamente cada 10 días.

A new study bolsters the CDC's prediction that the new, more contagious variant of the coronavirus is already rapidly spreading throughout the U.S. https://t.co/R07P3x7AsL

