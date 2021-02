Un histórico: Aaron Rodgers es nombrado jugador más valioso de la temporada

El quarterback de los Green Bay Packers, Aaron Rodgers, se convirtió en el sexto jugador en ser nombrado MVP de la NFL al menos tres veces, llevándose el premio como un ganador durante la celebración virtual de la entrega de los galardones a los mejores de la temporada 2020-21.

Rodgers recibió 44 de los 50 votos realizados por un panel nacional de medios. El quarterback de los Buffalo Bills, Josh Allen, recibió cuatro, y Patrick Mahomes, obtuvo dos. A través de un vídeo grabado, Rodgers dijo que era todo un honor el haber podido ganar el premio por tercera vez en su carrera.

“El 2020 definitivamente fue un año loco, con muchos cambios, crecimiento, algunos momentos memorables, jugar ante muy pocos aficionados o ninguno durante toda la temporada, me comprometí y jugué el mejor fútbol americano de mi carrera”, destacó Rodgers, que ya había ganado el premio en las temporadas del 2011 y 2014.

Rodgers terminó la temporada con 48 pases de touchdown y apenas cinco interceptaciones, además fue elegido al primer equipo All-Pro. Ahora Rodgers está empatado en el segundo lugar de la historia con tres premios de MVP con Tom Brady, Jim Brown, Brett Favre y Johnny Unitas. Peyton Manning está en la primera posición con cinco galardones.

