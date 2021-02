Números increíbles: los millones de alitas de pollo y litros de cerveza que se consumen durante el Super Bowl

El Super Bowl es el evento deportivo más esperado y sobre todo más visto en los Estados Unidos, es una fecha especial marcada en el calendario en el que normalmente se come, bebe y festeja a lo grande.

Sin importar las circunstancias especiales de este año, el gran domingo sigue levantando una expectativa fuera de serie y aunque el gobierno ha solicitado no hacer reuniones para verlo, la verdad es que la tradición se vivirá con reuniones o sin reuniones.

Cifras impresionantes son las que se mueven el Súper Domingo en cuestiones de consumo y número de televidentes, aquí una muestra con algunos datos de los más curiosos:

De acuerdo con los datos de National Retail Federation , hasta el 2020, se estimaba un gasto en compra de alimentos y bebidas de casi 90 dólares por cada estadounidense que ve el partido, que normalmente rebasa los 100 millones de espectadores.

The Super Bowl is coming. And we’re running out of chicken wings. https://t.co/JzDOxjADrb

— The Washington Post (@washingtonpost) February 2, 2021