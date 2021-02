Gobernador de Florida explica por qué fue al Super Bowl sin mascarilla

El gobernador de Florida Ron DeSantis dio la cara después de que se le viera sin mascarilla durante el Super Bowl este domingo.

El republicano apareció en una imagen en la que se le ve en uno de los palcos del estadio Raymond James de Tampa, donde el equipo local se coronó campeón de la mano de Tom Brady.

“Alguien dijo, ‘estuviste en el Super Bowl sin mascarillas’. Pero, ¿cómo iba a tomar cerveza con una mascarilla puesta? Por favor, tenía que ver ganar a los Bucs”, dijo DeSantis.

Otras personas alrededor llevaban puesta la mascarilla.

El Super Bowl despertó temores entre las autoridades sanitarias ya que las reuniones para verlo podrían llevar a un nuevo rebrote. Los Centros de Prevención y Control de Enfermedades (CDC) pidieron a la población de disfrutaran del juego sólo con las personas con las que se comparte vivienda.

DeSantis ha sido relajado con respecto al uso de las mascarillas, una actitud similar a la que tuvo el expresidente Donald Trump. El gobernador nunca quiso imponer el uso obligatorio de mascarillas en Florida, uno de los estados más afectados por la pandemia.

What do you notice about Ron DeSantis at the Super Bowl? pic.twitter.com/BqjFX7bthQ

— Mystery Solvent (@MysterySolvent) February 8, 2021