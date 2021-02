Republicana de Nueva York ganó el último curul pendiente en la Cámara de Representantes, luego de 3 meses de conteo

Después de más de tres meses de espera, ayer la Junta de Elecciones de Nueva York certificó oficialmente el triunfo de la republicana Claudia Tenney, quien retó al representante Demócrata Anthony Brindisi en el distrito 22 del norte del estado.

Tenney ganó por sólo 109 votos, según el conteo final. Brindisi iba a apelar, pero ayer aceptó la derrota.

Era la último curul pendiente por el Congreso desde los comicios del 3 de noviembre 2020 y con ese resultado, los Demócratas suman 221 representantes y los Republicanos 211. Nueva York queda ahora con 19 Demócratas y 7 Republicanos en la Cámara Baja del Capitolio.

Los cuatro comisionados de la Junta Electoral de NY certificaron unánimemente los resultados el lunes en una votación oral después de que un juez estatal que supervisaba las papeletas en disputa en el recuento emitiera un fallo el viernes a favor de Tenney.

Brindisi había derrotado a Tenney en 2018 durante las elecciones legislativas de mitad de período. Pero ahora Tenney recuperó su asiento que cubre ocho condados, incluidas las regiones Binghamton y Utica.

“Cada voto válido que se emitió en el 22do Distrito del Congreso de Nueva York ha sido contabilizado y contado”, escribió el juez Scott Del Conte, de la Corte Suprema del estado, quien supervisó el recuento en disputa, en un fallo publicado el viernes.

“Me siento honrada de haber ganado esta carrera. Fue una campaña muy reñida y agradezco a Anthony Brindisi por su servicio. Ahora que se han contado todos los votos legales, es hora de que se certifiquen los resultados”, comentó Tenney, citada por New York Post.

Brindisi tiró la toalla y dijo que no presentaría una apelación para impugnar la victoria de Tenney en la corte o en la Cámara de Representantes.

“Hoy felicité a Claudia Tenney y me ofrecí a hacer que el proceso de transición fuera lo más sencillo posible en nombre de nuestra comunidad. Espero que sea Representante de toda la gente de este distrito, no sólo de aquellos que están de acuerdo con su punto de vista, y trabaje con miembros de ambos partidos para sanar las profundas divisiones que existen en nuestro país”, comentó Brindisi.

I really appreciate Anthony's call today and thank him for his service. He graciously offered to help ensure a smooth transition and I look forward to working with him over the coming days to complete that process on behalf of everyone in NY22. https://t.co/3XEDKZh3TJ

— Claudia Tenney (@claudiatenney) February 8, 2021