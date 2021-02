Revelan impactantes videos nunca vistos del asalto al Capitolio durante juicio político a Trump

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Los fiscales de la Cámara de Representantes en el juicio político contra Donald Trump mostraron este miércoles en sede parlamentaria videos nunca vistos sobre el asalto violento al Capitolio que protagonizó un grupo armado de seguidores de el expresidente el pasado 6 de enero.

Las dramáticas imágenes muestran lo cerca que estuvieron los insurgentes de los legisladores y del personal cuando entraron en el complejo del poder legislativo.

“Ahora vamos a mostrar a través de imágenes de seguridad que no se han hecho públicas antes, cómo se veía esa misma infracción desde el interior“, dijo la representante Stacey Plaskett al presentar el primer video ante el Senado.

.@StaceyPlaskett shows breach of U.S. Capitol: "Now, we're going to show through security footage that has not been made public before, what that same breach looked like from the inside." Full #ImpeachmentTrial video here: https://t.co/0etZsyrwXD pic.twitter.com/N7Vd41QZcM — CSPAN (@cspan) February 10, 2021

Otro de los videos recoge el momento exacto en el que uno de los agentes le dice al senador republicano Mitt Romney que se tiene que poner a salvo.

.@StaceyPlaskett: "Officer Goodman passes Senator Mitt Romney and directs him to turn around in order to get to safety." Full #ImpeachmentTrial video here: https://t.co/0etZsyrwXD pic.twitter.com/D15BWprcr2 — CSPAN (@cspan) February 10, 2021

La representante Plaskett también resaltó el momento en el que el equipo de seguridad llevó a un lugar seguro al entonces vicepresidente Mike Pence (que aquel día presidía la sesión conjunta en el Senado) y a su familia. Plaskett señaló que en momento que evacuaron a Pence, la multitud violenta empezó a entrar en el Capitolio.

“La multitud estaba buscando al vicepresidente Pence por su patriotismo”, dijo la fiscal demócrata Plaskett. “Porque el vicepresidente rechazó hacer lo que le pidió el presidente y revertir los resultados electorales”, añadió. En otro video, se escucha a seguidores de Trump reunidos a las afueras del Capitolio pidiendo matar a Mike Pence.

“Lleva una pistola paralizante, metida en la cintura. El FBI identificó el dispositivo como un bastón con pistola paralizante de 950,000 voltios”, dijo Plaskett sobre uno de los insurgentes que entró a la oficina de la presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi.

.@StaceyPlaskett: "He's carrying a stun gun, tucked into his waistband. The FBI identified the device as a 950,000 volt stun gun walking stick." Full #ImpeachmentTrial video here: https://t.co/0etZsyrwXD pic.twitter.com/Xnq1WSMbae — CSPAN (@cspan) February 10, 2021

El representante Michael Swalwell presentó el video en el que el líder de la mayoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, y su personal de seguridad se tuvieron que refugiar de la multitud.

.@RepSwalwell: "Leader Schumer and the members of his protective detail had a near miss with the mob. They came within just yards of rioters and had to turn around." Full #ImpeachmentTrial video here: https://t.co/0etZsyrwXD pic.twitter.com/ihkT0oAWxy — CSPAN (@cspan) February 10, 2021

Los fiscales del revelaron los videos en la segunda sesión del impeachment al exmandatario, al que acusan de incitar a los disturbios. Los legisladores encargados de presentar la acusación mostraron también comunicaciones por radio después de horas de presentación. Estos representantes demócratas alegan que Trump no solo incitó a la violencia el día del asalto al Capitolio si no también las semanas y meses anteriores.