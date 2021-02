Andrew Yang sigue liderando encuestas entre 44 aspirantes a Alcaldía de Nueva York

Una nueva encuesta reportó que Andrew Yang sigue liderando las preferencias de los electores para la Alcaldía de Nueva York.

El sondeo publicado ayer por Fontas Advisors y Core Decision Analytics fue realizado del 20 al 25 de enero entre 800 votantes.

El empresario y ex aspirante presidencial Demócrata recibió 28% de apoyo, muy por encima de sus más cercanos seguidores: el presidente del condado Brooklyn, Eric Adams (17%), y el actual contralor de la ciudad de Nueva York, Scott Stringer (13%).

Más atrás, Shaun Donovan, un ex funcionario del gobierno de Obama, y ​​Maya Wiley, abogada y activista de los derechos civiles, están empatados en el cuarto lugar con 8% cada uno. Pero la carrera sigue en etapa inicial, pues la misma encuesta reportó 19% de indecisos.

Las congestionadas primarias del partido Demócratas, que suelen ya en teoría definir al próximo alcalde, se realizarán el 22 de junio, dejando las elecciones del 2 de noviembre como una mera formalidad.

Prueba de ello es que “Se estima que 15 mil neoyorquinos se han inscrito o reinscrito recientemente como Demócratas para votar en las primarias de ese partido para alcalde en junio, incluidos Republicanos que se cambiaron”, reportó New York Post. El plazo para registrarse y poder sufragar en las primarias vence este domingo 14.

Una masiva campaña en ese orden ha sido promovida por el grupo Be Conted NYC, que ha destacado en su estrategia que el impopular Bill de Blasio llegó a la Alcaldía aunque apenas 3% del total de registrados en el partido Demócrata en la ciudad votaron por él en las primarias de 2013.

Yang ingresó oficialmente a la carrera por la alcaldía al cumplir 46 años en enero, pero el rumor de su lanzamiento ya lo tenía liderando encuestas en diciembre.

“La ciudad de Nueva York se encuentra en una encrucijada y la elección del nuevo alcalde será un hito fundamental en nuestra recuperación de la pandemia y la devastación económica resultante”, afirmó George Fontas, fundador y director ejecutivo de Fontas Advisors, citado por Pix11.

“Nuestra encuesta encontró que los neoyorquinos buscan candidatos a alcalde que ofrezcan planes claros para abordar los muchos problemas urgentes que enfrenta la ciudad, y los votantes valoran especialmente la experiencia demostrada en el gobierno o el sector público”.

Yang se hizo popular durante las primarias presidenciales de 2019/2020 con su llamado a un “dividendo de la libertad”, que le daría a cada estadounidense un ingreso básico universal de $1,000 dólares al mes.

Nacido en Schenectady (NY) de inmigrantes taiwaneses, Yang sería el primer alcalde de origen asiático de NYC. De momento hay 44 aspirantes a la alcaldía de NYC, considerado el segundo cargo de elección más importante en EE.UU. detrás de la presidencia. La lista actualizada de los pre candidatos -la gran mayoría Demócratas- puede consultarse aquí.

Check out @RealAdamInDC and @georgefontas in convo with @Treadzone11 from @PIX11News on the state of the NYC mayor’s race and our latest poll results. https://t.co/mBvA8ffz2J

This morning we’re proud to launch #PulseofthePrimary, a series of 3 independent polls on the NYC mayor’s race and key issues on voters’ minds, with our friends at @coredecision. Follow @FontasCODApoll and visit https://t.co/AbqbITkXWY for updates and analysis. pic.twitter.com/lO1NwGJNjE

— Fontas Advisors (@FontasAdvisors) February 10, 2021