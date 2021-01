Ex aspirante presidencial Andrew Yang oficializó lanzamiento a Alcaldía de Nueva York

“Me mudé a la ciudad de Nueva York hace 25 años. Aquí llegué a la mayoría de edad, me enamoré y me convertí en padre. Ver a nuestra ciudad con tanto dolor me rompe el corazón. Luchemos por una futura Nueva York de la que podamos estar orgullosos, juntos”.

Con ese mensaje en video y celebrando su cumpleaños 46, Andrew Yang, empresario y ex aspirante a la candidatura presidencial Demócrata lograda por Joe Biden, oficializó ayer los rumores del otoño: quiere ser alcalde de Nueva York y por ello participará en las congestionadas primarias del partido azul el 22 de junio.

A mediados de diciembre Yang había presentado el papeleo inicial ante la Junta de Financiamiento de Campañas de la ciudad (NYCCFB) para postularse, pero en ese momento dijo que no oficializaría su decisión hasta enero.

Yang, nacido en Schenectady (NY) de inmigrantes taiwaneses y quien cumplió 46 años ayer, obtuvo 17% en un sondeo de Public Policy Polling (PPP) divulgado el mes pasado, sobre la preferencia electoral de los votantes Demócratas para la alcaldía de Nueva York. En un cercano segundo lugar (16%) se ubicó el presidente del condado de Brooklyn, Eric Adams.

Yang se hizo muy popular durante las primarias presidenciales de 2019/2020 con su llamado a un “dividendo de la libertad”, que le daría a cada estadounidense un ingreso básico universal de $1,000 dólares al mes.

De ganar, sería el primer alcalde de origen asiático de NYC. Pero la carrera apenas comienza, pues alrededor del 40% de los encuestados dijeron que no estaban seguros de a quién apoyarían. De momento hay 38 aspirantes a la alcaldía de NYC, considerado el segundo cargo de elección más importante en EE.UU. detrás de la presidencia. La lista actualizada de los pre candidatos puede consultarse aquí.

I moved to New York City 25 years ago. I came of age, fell in love, and became a father here. Seeing our City in so much pain breaks my heart.

Let’s fight for a future New York City that we can be proud of – together. Join us at https://t.co/TGnxwuBiHB pic.twitter.com/n9zxPybgbh

— Andrew Yang🧢🗽🇺🇸 (@AndrewYang) January 14, 2021