Cardi B quiere cumplir su fantasía de ser ‘una vaquera’ y planea mudarse a un rancho con su familia

La rapera Cardi B ha venido demostrando en tiempos recientes, básicamente desde que estrenara un programa en Facebook llamado -en castellano- ‘Cardi Tries’, que no le tiembla el pulso a la hora de probar cosas nuevas y de vivir experiencias muy alejadas del estilo de vida que se presupone a una estrella de la música criada en Nueva York.

En el último episodio de su espacio de internet, la afamada intérprete aparece ante la cámara ataviada con indumentaria vaquera y en medio de una ilustrativa visita a un rancho del país, durante la que trata de familiarizarse con las distintas labores que requiere el mantenimiento de la granja y, sobre todo, de entablar amistad con los muchos animales que la pueblan.

“Nunca he estado tan cerca de los animales de granja”, llega a exclamar la artista al tiempo que observa con atención a las criaturas. Para sacar el máximo partido a su faceta de ‘cowgirl‘, Cardi no dudó en llamar a su buen amigo Mickey Guyton, un exitoso cantante de música country, a fin de que le guiara por la finca y le ofreciera algunas claves sobre las bondades de la vida rural. En la recta final del capítulo, la simpática intérprete quiso hacer una confesión ante las cámaras ligada a su futuro doméstico junto a su marido Offset y la pequeña Kulture: uno que podría estar irremediablemente alejado de la gran urbe.

“De verdad que quiero tener mi propia finca. Llevo mucho tiempo tratando de convencer a mi marido para que nos vayamos a vivir a una. El problema es que nunca he convivido con animales de granja. Soy una chica de ciudad, así que necesitaría aprender mucho”, desvela la lenguaraz diva en su conversación con el citado Guyton, quien finalmente no tuvo más remedio que admitir que él no era ni mucho menos un experto en estas lides. “Yo no te podría enseñar nada. No sé cómo llevar una granja, ni un rancho ni nada que se le parezca”, bromeó.

