Fernando Alonso fue operado tras ser atropellado y ya está ansioso de que empiece la temporada de Fórmula 1

El piloto de Fórmula 1, Fernando Alonso, fue operado con éxito de la mandíbula, luego de que fue atropellado el jueves pasado mientras entrenaba en bicicleta en Lugano, Suiza.

Tras la cirugía, en la que le acomodaron la mandíbula superior y le extrajeron algunos dientes, los médicos encargados del caso se mostraron optimistas y dijeron estar satisfechos con los resultados, por lo que pronosticaron que el piloto podría volver a entrenar en unos días para alistarse de cara a la temporada 2021 de la Fórmula 1.

“Esperamos que esté completamente operativo para reanudar su preparación para esta temporada”, publicó en un comunicado Alpine F1, el equipo del piloto español, mismo donde se asegura que Alonso continuará dos días más en observación.

Por su parte, el dos veces campeón de la Fórmula 1 también se manifestó en redes sociales para agradecer el apoyo recibido de su escudería, fans y amigos, así como para decir que está “Ok, deseando empezar la temporada 2021”.

Thanks for all your wishes, I’m ok and looking forward to getting 2021 underway.💪💪💪💪

Let’s gooooooooooooooo

— Fernando Alonso (@alo_oficial) February 12, 2021