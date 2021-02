VIDEO: Biden enumera puntos clave de su plan con cheques de estímulo de $1,400; dice que es “grande” y “audaz”

Desde la cuenta oficial en Twitter del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se compartió un video en el que el mandatario enumera los puntos principales del plan de estímulo que impulsa, sobre los que actualmente trabajan los legisladores en el Congreso federal.

“Es muy claro que nuestra economía continúa en problemas”, inicia el video compartido en la red social grabado desde el salón de “Cenas de Estado” de la Casa Blanca.

El mandatario pasa a destacar las 15 millones de personas que tienen deudas en el pago de la renta. Adicional, menciona los 24 millones de adultos y los 12 millones de niños que están pasando

hambre o “no tienen comida suficiente”.

“Estos no son demócratas ni republicanos, son estadounidenses”, enfatiza el presidente.

“Por eso es que estoy tan agradecido de la Cámara y el Senado por moverse rápido con el ‘Plan de rescate estadounidense'”, agrega el demócrata.

We can reduce suffering in this country, put people back to work, and gain control of this virus.

That’s what the American Rescue Plan will do. pic.twitter.com/vFxjLCbpj9

— President Biden (@POTUS) February 11, 2021