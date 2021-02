Nicky Jam confirma que rompió su compromiso y que está soltero de nuevo

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Tras varias semanas de rumores, Nicky Jam acaba de confirmar su ruptura con la guapa modelo Cydney Moreau y su consiguiente regreso a la soltería. Lo ha hecho en la entrevista que ha concedido a su buen amigo Maiky en el programa de YouTube ‘Backstage’ para dar por cancelados sus planes de boda después de que le planteara la gran pregunta a su ex en el día de San Valentín de 2020.

“La situación de la pandemia y la cuarentena y todo eso afectó un poco a la situación y, de verdad, simplemente no funcionó. No me gusta hablar de otra persona cuando no está ahí para defenderse y le tengo mucho amor y mucho respeto a mi expareja, pero quedamos en buena tónica. Quedamos con respeto y simplemente no funcionó”, ha desvelado.

La estrella del reguetón considera que la suya es una ruptura más entre tantas otras que han protagonizado muchas parejas en los últimos meses, en el marco de la pandemia del coronavirus, bien sea por la distancia o por la perspectiva de pasar juntos más tiempo de lo habitual, y por eso en un principio no tenía intención de salir a dar explicaciones al respecto: “Pero como yo soy artista, parece que es una catástrofe, es un problema”, ha reconocido.

En lo que respecta a los motivos por los que han decidido seguir caminos separados, Nicky ha señalado que se trató de un cúmulo de pequeñas cosas, desde la cultura hasta el idioma, que al final acabaron pesando mucho y ha cerrado la puerta a una posible reconciliación.

“Cuando yo me voy, no vuelvo, no sé si me entiendes. Cuando yo termino algo, es porque ya no hay nada”, ha afirmado tajante, aunque insistiendo en que no tiene nada que ver con Cydney, a quien define como “una tremenda persona y muchacha” a quien le sigue uniendo una amistad.

