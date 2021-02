Paris Hilton en desacuerdo porque su madre participará en un ‘reality’

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Puede que Paris Hilton siga presumiendo a día de hoy del carácter pionero de sus primeras incursiones en el mundo de la telerrealidad, con la que abrió camino a estrellas actuales del medio como la familia Kardashian o el clan Osbourne. Sin embargo, parece que a la heredera del imperio hotelero Hilton no le hace mucha gracia que su madre Kathy vaya a seguir ahora sus pasos con su ya confirmado fichaje para el programa ‘The Real Housewives of Beverly Hills’, ya que entre otras cosas teme que su progenitora vaya a airear demasiados trapos sucios ante millones de telespectadores.

“La verdad es que no sé muy bien qué pensar… Hace mucho que no veo ese programa, pero solía verlo mucho al principio. Pero es que hay demasiado drama. Siento que ese tipo de espacios se alimentan demasiado del drama e incitan a la gente a pelearse todo el rato. No me gusta la idea de ver a mi madre discutir abiertamente en la televisión nacional”, ha señalado la también diseñadora y DJ en la última emisión de su podcast.

Al margen de la implicación, supuestamente activa, de los productores y guionistas del programa a la hora de generar desavenencias y peleas verbales, hay que destacar que la progenitora de Paris se unirá a un elenco de ricas señoras californianas del que ya forman parte sus hermanas, Kyle y Kim Richards, por lo que no resulta descabellado prever que las tres hermanas acabarán desenterrando del pasado algún que otro conflicto familiar no resuelto.

No obstante, fuentes de la cadena Bravo, en la que se emitirá el ‘show’, han asegurado que la presencia de Kathy no llevará aparejado demasiado protagonismo, ya que ejercerá de “amiga” del programa y aparecerá fundamentalmente cuando lo hagan sus hermanas. “Kathy está muy emocionada ante este proyecto, ya que es amiga de todas las chicas y hermana de dos de ellas. No participará a tiempo completo, principalmente cuando salgan sus hermanas”, indicaba un informante.

Sigue leyendo: Gloria Trevi contará los episodios más oscuros de su vida en su bioserie