VIDEOS: Messi y Mbappé sacuden la red en el duelo de Champions entre Barcelona y PSG

El Barcelona pegó primero y se adelantó en el marcador 1-0, pero el gusto sólo les duró 4 minutos, ya que de inmediato respondió el París Saint-Germain e igualó los cartones en el juego de ida de los octavos de final de Champions League entre el equipo español y el francés.

El primer tanto llegó a los 29 minutos, luego de que Frenkie de Jong fuera derribado dentro del área por Kurzawa, quien le cerró el paso de manera ilegal al jugador blaugrana en su camino para alcanzar un pelotazo, lo que fue sancionado por el árbitro con una pena máxima que tiró el capitán del equipo culé.

Lionel Messi se paró cerca del manchón penal, avanzó tres pasos y tiró arriba a la izquierda de Keylor Navas, que no pudo hacer nada para evitar que el balón entrara y el gol subiera al marcador.

Lionel Messi scores his 28th goal in 27 round of 16 games. No one has scored more goals in this stage of the knockouts 🔥 pic.twitter.com/A9tKcWlzNV

— Champions League on CBS Sports (@UCLonCBSSports) February 16, 2021