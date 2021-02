La llaman “supermujer”: empuja camión atrapado en la nieve y recibe suministro de productos lácteos gratis por un año

Las imágenes de Charlene Leslie empujando un camión atrapado en la nieve en la localidad de Cowdenbeath, en Escocia, no solo la volvió popular en el ciberespacio sino que le garantizó leche y otros productos lácteos gratis por un año.

En el video del 9 de febrero, se ve cuando Leslie – que se dirigía con sus hijos a una tienda local- divisa el vehículo de Graham’s The Family Dairy patinando mientras intentaba ascender por una colina nevada.

Es entonces cuando la madre deja a sus hijos con un vecino y empieza a empujar el camión desde atrás. En la grabación se aprecia cuando el vehículo sube lentamente por la pendiente, mientras Leslie lo impulsa.

