Carson Wentz llega a los Indianapolis Colts, Filadelfia lo cambia por selecciones del Draft

Los Indianapolis Colts cerraron este jueves la adquisición del quarterback Carson Wentz tras cerrar su traspaso con los Filadelfia Eagles, que recibieron una selección de segunda ronda del Draft del 2022, que podría luego convertirse en una una primera ronda si Wentz alcanza el 75 por ciento de las jugadas o el 70 por ciento y el equipo llega a los playoffs.

El equipo de Indianápolis cree que podrá revivir la carrera del jugador formado en la Universidad Estatal de Dakota del Norte y ha asumió la extensión de cuatro años y 128 millones que Wentz firmó con los Eagles antes de la temporada de 2019.

Wentz, segunda selección general del Draft 2016 cayó rápidamente en desgracia en Filadelfia después de ayudar a la franquicia a ganar su primer Super Bowl en el 2017. Fue de titular en 13 partidos esa temporada antes de que una grave lesión de rodilla terminara su año. Nunca recuperó completamente su efectividad y finalmente perdió el puesto titular ante Jalen Hurts en el 2020.

Wentz concluyó su última temporada en Filadelfia con 2.620 yardas aéreas, 16 anotaciones, el mínimo de su carrera, y 15 interceptaciones en 12 partidos. En su mejor momento, la temporada del 2017, el jugador de 28 años lanzó 33 touchdowns y siete interceptaciones con un índice de pasador de 101,9, que en el 2020 bajó a 72,8.

Wentz esta temporada va a recibir un bono de plantilla de 10 millones de dólares, salario de 15,4 millones garantizados con ambos pagos afectando al tope salarial. Durante la temporada del 2022 tendrá un salario garantizado de 15 millones, bono de plantilla de un millón con un efecto al tope salarial de 22 millones.

En el 2023 tendrá salario de 20 millones de dólares, bonificación de plantilla de 5 millones de dólares, con aplicación de los 25 millones al tope salarial. Mientras que para el 2024, el salario será de 21 millones de dólares, bonificación de plantilla de 5 millones de dólares y aplicación al tope salarial de los 26 millones de dólares.

Philly ➡➡➡ Indy

Some of Carson Wentz's best career plays… so far. pic.twitter.com/hzhyEz2KSS

— NFL (@NFL) February 18, 2021