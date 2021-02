Parecían invencibles, pero no… El “Atleti” cayó en Madrid frente al Levante

Luego de hilvanar 10 partidos sin derrota en La Liga y de sumar 447 días sin perder en casa, el Atlético de Madrid, que parecía un equipo invencible, cayó en el Wanda Metropolitano contra el Levante por 0-2.

Esta es la segunda vez que el “Atleti” sufre con el Levante, ya que a mitad de la semana pasada tampoco pudo vencerlos y tuvo que conformarse con un empate a un gol, pero esta derrota es más dolorosa por la localía y la buena racha interrumpida.

El primer gol cayó a la media hora de juego, por conducto de José Luis Morales, quien controló un rechace y aprovechó la marca blanda de Kondogbia para rematar y ver cómo su disparo se colaba al fondo de la red, tras tocar a Felipe Monteiro y Mario Hermoso, quienes desviaron la trayectoria, pero no pudieron bloquear el balón.

Jose Luis Morales gets on the scoresheet and the league leaders Atletico Madrid go down a goal at home 👀 #AtletiLevante LIVE NOW ⬇️ 📺 beIN SPORTS 💻📱CONNECT https://t.co/LRYa03w6yI pic.twitter.com/mEwen3jfSU

El “Atleti” no merecía perder, puesto que todo el partido buscó la meta contraria, aunque si bien no generó mucho peligro en el primer tiempo, durante el segundo echó toda la carne al asador y estuvo cerca del empate, sobre todo cuando un balón que el “Pistolero” Luis Suárez cobró de tiro libre se estrelló en el poste y, posteriormente, cuando Joao Felix tuvo una clara y la dejó ir. En su insistencia por conseguir la igualada, al minuto 94 el Levante los sorprendió con un contragolpe y Jorge de Frutos les puso la estocada final de 0-2.

GOAL FOR LEVANTE!

With an empty net thanks to Jan Oblak leaving his goal, Jorge de Frutos scores from distance to secure the three points over the league leaders. #AtletiLevante pic.twitter.com/ImEErbbAkn

— beIN SPORTS USA (@beINSPORTSUSA) February 20, 2021