Trump critica a la Corte Suprema por permitir a fiscal revisar sus reportes de impuestos

El expresidente Donald Trump se lanzó contra la Corte Suprema por permitir al fiscal de Manhattan, Cyrus Vence, obtener sus reportes de impuestos y financieros, como parte de una investigación en su contra.

“La Corte Suprema nunca debería haber permitido que ocurriera esta ‘expedición especulativa’, pero lo hizo”, dijo Trump en un comunicado sobre la decisión del Máximo Tribunal.

Agregó que es el único expresidente al quien se ha tratado de esa forma, pero acusó a los demócratas por ello.

“Esto es algo que nunca antes le había sucedido a un presidente, todo está inspirado por los demócratas en una locación totalmente demócrata, la ciudad y el estado de Nueva York, completamente controlado y dominado por un enemigo mío, el gobernador Andrew Cuomo”, aseguró.

Former President Trump statement on the Supreme Court latest decision declining to block NY grand jury from obtaining his personal and corporate tax returns

“The Supreme Court never should have let this “fishing expedition” happen, but they did” pic.twitter.com/VhkVy0diCh

— Mona Salama (@MonaSalama_) February 22, 2021