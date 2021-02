Nueva York sigue siendo el hogar preferido de las personas más ricas del planeta

Aunque mucha gente ha huido por el crimen, los impuestos y la pandemia, incluyendo los millonarios, Nueva York todavía es el hogar preferido de las personas más ricas del planeta.

La ciudad tiene la mayor cantidad de propietarios individuales con un patrimonio neto ultra alto, que se define como $30 millones de dólares o más, según Mansion Global.

Un nuevo estudio titulado “Spotlight on World’s Leading Markets for the Wealthy: Residential Real Estate 2021”, encontró que 24,660 miembros del grupo de valor neto de $30 millones de dólares o más tenían una residencia primaria o secundaria en Nueva York para diciembre de 2020.

En segundo lugar, según el informe, se ubicó Los Ángeles, que alberga a 16,295 de esos privilegiados. Le siguieron Londres (con 14,485 residentes de patrimonio neto ultra alto), Hong Kong (14,235) y París (7,035), detalló New York Post.

El reporte no indica si podría incluso tratarse de que las mismas personas acaudaladas tengan propiedades residenciales en varias de esas ciudades.

Nueva York puede tener el mayor número de multimillonarios, pero el premio a la mayor densidad poblacional pertenece a Mónaco, donde uno de cada 29 residentes cumple con los estándares del estudio. Mónaco es seguido de cerca por Aspen, Colorado.

Nueva York -estado y ciudad- ha estado perdiendo población desde 2016, pero la caída más reciente fue significativamente mayor que en años anteriores y ello podría costarle perder un asiento en el Congreso Nacional.

El tema de los impuestos a los más pudientes ha sido parte de los enfrentamientos entre el gobernador Andrew Cuomo y el alcalde Bill de Blasio, aún siendo ambos Demócratas.

