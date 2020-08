Nueva York “ya no se rige” por los millonarios: alcalde repudia plan del gobernador para recuperar la economía

“En lo que respecta a la gente (mudada) a Los Hamptons, tengo que ser muy claro sobre esto, no tomamos decisiones basadas en los pocos ricos”, dijo el alcalde Bill de Blasio en su conferencia de prensa diaria el jueves, en respuesta a la súplica de su compañero de partido, el gobernador Andrew Cuomo, para que los pudientes vuelvan a NYC, pues representan 50% del ingreso fiscal.

“Me molestó escuchar este concepto de que debido a que las personas ricas tienen un conjunto de preocupaciones sobre la ciudad, deberíamos acomodarlas, que deberíamos construir nuestra política y enfoques en torno a ellos”, añadió, citado por New York Post.

El alcalde le respondió así a Cuomo, quien trata de atraer a los ricos de vuelta a Nueva York con la promesa de exenciones fiscales, mientras el estado necesita $30 mil millones de dólares del gobierno federal, según cálculos del gobernador, en medio una inmensa crisis presupuestaria en curso que amenaza con prolongarse.

En cambio, De Blasio dice que le gustaría aumentar más los impuestos a los ricos si no llega la ayuda federal por el coronavirus. “Ya no es así por aquí”, continuó el alcalde. “Esta ciudad es para los neoyorquinos, esta ciudad es para las personas que viven aquí, trabajan aquí, luchan por mejorar este lugar, luchan contra esta crisis”.

“Hay muchos neoyorquinos que son ricos, que son verdaderos creyentes en la ciudad de Nueva York, y se pararán y lucharán con nosotros, y hay algunos que sólo pueden ser amigos durante el buen clima”, agregó. “Pero debemos construir nuestras políticas en torno a los trabajadores”.

De Blasio está respaldando las llamadas de la líder de la mayoría del Senado estatal, Andrea Stewart-Cousins ​​(D-Westchester) y el presidente de la Asamblea Carl Heastie (D-El Bronx), para aumentar aún más los impuestos a los pudientes.

El gobernador en cambio rechaza los llamados a aumentar los impuestos a los ricos para evitar un posible recorte del 20% a los principales programas, incluyendo el financiamiento escolar.

Disturbios sociales, crimen y pandemia: tres variables que se han alimentado entre sí en 2020, están causando una huida masiva de los habitantes de NYC, con la consecuente caída del mercado inmobiliario, especialmente entre los más pudientes.

Se ha afianzado una tendencia que ya venía desde 2018, con una pérdida de población en Nueva York, tanto la ciudad como el estado, en parte huyendo de los impuestos y costos, y de un retroceso en la calidad de vida en variables como educación, salubridad, seguridad y transporte, según estudios previos a la pandemia.

A pesar de esa tendencia negativa, el turismo (65 millones de visitantes anuales) y las actividades corporativas, deportivas y culturales mantenían a la ciudad copada y con ingresos, hasta la parálisis que comenzó en marzo.

