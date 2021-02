Bernie Sanders y demócratas progresistas celebran que ingresos para recibir tercer cheque de estímulo completo se mantengan iguales

El senador independiente Bernie Sanders y los miembros del Caucus Progresista en la Cámara de Representantes celebraron la decisión de la mayoría demócrata en ese cuerpo legislativo para mantener los umbrales de ingresos de $75,000 y $150,000 dólares como requisito para recibir la totalidad del tercer cheque de estímulo que impulsa la Administración Biden.

Este martes, el demócrata Richard Neal encabezó los esfuerzos al presentar una propuesta de ley que establece que quienes ganen hasta esos montos recibirán el pago total en la tercera ronda.

Los lineamientos anteriores son los mismos que aplicaron a las pasadas dos rondas de cheques de estímulo.

Neal dirige el Comité de Medios y Arbitrios, organismo encargado de redactar la sección referente al cheque de estímulo de $1,400 como parte del nuevo paquete económico bajo el Gobierno de Joe Biden.

“Felicidades al liderato de la Cámara y al Caucus Progresista. Es absurdo crear un monto para elegibilidad por ingresos que signifique que 40 millones de estadounidenses que recibieron ayuda bajo Trump no reciban los cheques bajo la (Administración) Biden. ¡Hagamos esto!”, indicó este martes en un tuit Sanders luego de que Biden manifestara su inclinación en mantener esos topes.

El mensaje de Sanders fue en respuesta a un tuit de la presidenta del referido grupo, la representante Pramila Jayapal.

“¡Una gran victoria para los progresistas, una gran victoria #Paralagente! Bajar los umbras de ingresos hubiese dejado fuera a 40 millones de personas con nada– cuando ya recibieron cheques antes. No es correcto y es una pelea que vale la pena tener…”, lee el tuit de Jayapal en la misma red.

— Bernie Sanders (@BernieSanders) February 9, 2021