Perros robots: nuevos policías con inteligencia artificial patrullando las calles de Nueva York

A 70-pound robotic dog uses artificial intelligence to navigate on its own.​ https://t.co/O7HUCRRhVz — Fox5NY (@fox5ny) February 24, 2021

Un nuevo aliado muy peculiar está combatiendo el crimen en las intensas calles de Nueva York: pesa poco, no necesita salario ni seguro médico, no come y nunca se queja.

NYPD desplegó su nuevo perro robótico en la escena de un crimen de allanamiento de morada en El Bronx el martes por la mañana.

Un video captó al “Digidog” azul y negro de cuatro patas trotando por la acera, acompañado por sus operadores. El perro robot respondió a una invasión de casa y una situación de barricada en East 227th St cerca de White Plains Road, en Wakefield.

Los policías confirmaron que respondieron a esa dirección ayer para una investigación en curso y no encontraron a nadie allí. Previamente, NYPD también envió un perro robótico en octubre a un tiroteo en Brooklyn, después de que el pistolero se escondiera en un sótano cercano.

Una portavoz de la policía de Nueva York afirmó ayer que el robot de 70 libras aún se encuentra en fase de prueba. Está equipado con luces y cámaras que permiten a los agentes humanos ver “sus alrededores en tiempo real” y cuenta con comunicación bidireccional, destacó New York Post.

No sabe con cuántos robots de este tipo cuenta ya NYPD. El “perro” puede correr alrededor de tres millas y media por hora y subir escaleras, dijeron miembros de la Unidad de Respuesta de Asistencia Técnica (TARU) de NYPD a ABC News en diciembre. “Este perro salvará vidas, protegerá a las personas y a los oficiales, y ese es nuestro objetivo”, afirmó entonces el inspector de TARU, Frank Digiacomo.

“Este robot es capaz de usar su inteligencia artificial para navegar por cosas, entornos muy complejos”, agregó Deepu John, de NYPD.

Exclusive: A look at the NYPD's new robot dog https://t.co/UDmF9xl3VP pic.twitter.com/8vUmv58OQ9 — Eyewitness News (@ABC7NY) December 10, 2020