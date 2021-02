Hija mayor de “El Chapo” saca la cara por Emma Coronel en Despierta América y la emprende contra la DEA

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Rosa Isela Guzmán, la hija mayor del Joaquín “El Chapo” Guzmán, sacó la cara por la esposa del capo Emma Coronel, arrestada este lunes en el aeropuerto internacional de Dulles en Virginia bajo cargos de narcotráfico, y pidió que la dejen defenderse.

Rosa Isela, quien vive en California y tiene un salón de belleza, además pidió a los medios y a los usuarios en redes no agregar sensacionalismo a la información referente al caso federal.

“Que se limiten en redes sociales a comentar cosas groseras o poner cosas si todavía no saben si ella, la muchacha, se va a defender”, declaró en entrevista con Despierta América de Univision.

“Sí, ya sabe, yo pienso que ya sabe todo”, agregó sobre el conocimiento de su padre sobre el estado legal de la madre de sus gemelas.

Sobre si “El Chapo”, que cumple una cadena perpetua en una cárcel de máxima seguridad en Florence, Colorado, está tranquilo a pesar de la acción de las autoridades estadounidenses indicó: “Pues sí porque no hay nada que temer, no hay nada. Yo sí le voy a pedir un favor a los medios y a toda la gente que no juzguen a la gente sin todavía saber”.

“Que esperen que se defienda”, insistió la entrevistada. “Porque ella tiene derecho a defenderse como todos y la atacan y hasta la familia que no tienen nada que ver…traten de limitar lo que ponen, lo que dicen y los insultos”, agregó la mexicana.

De paso, Rosa Isela tronó contra agencias como la Administración de Control de Drogas (DEA) por cómo manejan las denuncias e investigaciones sobre narcotráfico.

“El Gobierno investiga, investiga e investiga hasta que encuentra, y hasta que busca cargos, no sé…A mí me han tomado fotos cortando pelo para que ellos vean que yo sí estoy cortando pelo, que sí estoy trabajando, que sí estoy haciendo las cosas bien. No me creyeron, pues que sigan investigando”, sentenció.

“Ojalá y arregle toda esta situación porque yo sé lo que se siente que te estén acusando. Y no te creas que la DEA es ‘be nice’ como dicen, se portan como…(palabra obscena), porque así se portaron conmigo, y pues ojalá y le vaya bien”, puntualizó.

Rosa Isela cuestionó que por las actividades ilícitas de su padre las autoridades mantienen bajo investigación a toda su familia por lavado de dinero.

La estilista no quiso comentar sobre el estado de las gemelas de Coronel y El Chapo. A preguntas sobre qué hacía la exreina de belleza en Virginia donde fue arrestada por agentes en el aeropuerto, dijo desconocer.

Una jueza federal ordenó este martes mantener detenida temporalmente sin posibilidad de fianza a Coronel, bajo acusaciones de narcotráfico y complicidad para mantener el imperio de drogas de su marido.

Coronel enfrenta una pena mínima de 10 años de cárcel y una máxima de cadena perpetua, además de una posible multa de $10 millones de dólares, si es declarada culpable.