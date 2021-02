¿Quién es la nueva Canciller de Educación de la Ciudad de Nueva York?

A diferencia de Richard Carranza quien es de Arizona y se mudó a la ciudad de Nueva York para asumir el cargo de Canciller de Educación, Meisha Ross Porter es una neoyorquina nacida y criada en la Gran Manzana. Es originaria del vecindario de Jamaica, en Queens.

Ross Porte asumirá el cargo como nueva Canciller de Educación el 15 de marzo, luego de más de 20 años trabajando en el Departamento de Educación de la Ciudad (DOE). La mujer de 47 años hará historia al convertirse en la primera afroamericana en liderar el distrito escolar más grande de todo el país, que tiene más de 1 millón de estudiantes y 1,800 escuelas.

La docente comenzó su carrera en el DOE como maestra en ‘The Bronx School for Law, Government, and Justice’, escuela que ayudó a fundar y en la cual trabajó por 18 años, convirtiéndose incluso en su directora.

Actualmente se desempeña como Superintendente Ejecutiva para El Bronx, rol en el cual está a cargo de supervisar los distritos escolares comunitarios 7-12 compuestos por 361 escuelas y 235,448 estudiantes.

“Crecí en el sur de Jamaica, Queens. Mi mamá es maestra, y lo primero que aprendí de mi maestra favorita, mi mamá, es la importancia que tiene una maestra en la vida de cada joven”, dijo en un comunicado la educadora, quien tras graduarse de la universidad inició su carrera como una joven organizadora en el vecindario de Highbridge, en El Bronx.

Tras su nombramiento este viernes, aseguró que una de sus máximas prioridades será buscar iniciativas para aumentar la diversidad y “eliminar las barreras” en todos los condados. “Estoy lista para comenzar a trabajar y llevar a las escuelas de la ciudad de Nueva York a una recuperación completa”, dijo Porter en un comunicado.

También enfatizó que se enfocará en reabrir las escuelas secundaria para el aprendizaje en persona y preparar un plan para abrir todas las escuelas en septiembre.

I've dedicated my life to @NYCschools, and cannot imagine a greater honor than the opportunity to lead as Chancellor. @NYCmayor de Blasio and Chancellor Carranza have laid an incredible foundation. I am ready to hit the ground running and lead our schools to a full recovery.

— Meisha Porter (@MeishaPorter) February 26, 2021