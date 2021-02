Renunció el Canciller escolar de NYC, hispano Richard Carranza, afligido por 11 muertes COVID de familiares y amigos

Richard Carranza, Canciller de las escuelas públicas de NYC, el distrito escolar más grande del país, anunció que dejará el cargo.

El Departamento de Educación (DOE) informó que a Carranza lo reemplazará el 15 de marzo la actual Superintendente Ejecutiva de El Bronx, Meisha Porter, quien será la primera mujer negra en desempeñar el rol de Canciller.

Porter fue alumna de una escuela pública de la ciudad de Nueva York, y ha sido empleada del DOE por 20 años, donde ha liderado en todos los niveles del sistema.

El hispano Carranza ha estado a cargo de las escuelas públicas de la ciudad durante tres años. “Éste es un momento muy agridulce para mí”, dijo hoy. “Vine aquí con la misión de ayudar a todos los niños de nuestras escuelas públicas, no sólo a algunos, a todos”.

Detalló que dejaría el cargo para tomarse el tiempo para llorar las muchas pérdidas de COVID en su familia. Originario de Arizona de padres mexicanos, “Soy un neoyorquino, no por nacimiento, sino por elección. Un neoyorquino que ha perdido a 11 familiares y amigos cercanos a causa de Covid. Y un neoyorquino que francamente necesita tomarse un tiempo para llorar”, dijo. “Ha sido el honor de toda una vida servir como canciller”, agregó Carranza, quien también ha sido cantante de mariachis.

El alcalde Bill de Blasio agradeció a Carranza por su servicio y prometió que vendrían “días mejores”. Carranza de hecho redactó una carta de retiro a principios de este mes, pero no renunció.

Es la segunda salida de alto perfil que aparentemente resulta de la culminación de una disputa de larga data con el alcalde, acotó ABC News. En agosto pasado la Comisionada de Salud, Dr. Oxiris Barbot, también hispana, dejó la administración en medio de las tensiones de la pandemia.

“Richard Carranza fue un verdadero socio en nuestros esfuerzos para abrir las escuelas de manera segura. Con demasiada frecuencia tuvo que luchar detrás de escena para mantener las necesidades de los estudiantes, el personal y sus familias por delante de la política. Le deseamos lo mejor. Lo extrañaremos”, comentó el presidente de la Federación Unida de Maestros (UFT) Michael Mulgrew, en un comunicado.

Meet Meisha Ross Porter, New York City's new schools chancellor. She says she'll never forget what it's like to be in the classroom, especially now when teachers are grappling with blended learning during the pandemic. pic.twitter.com/MBYXzD8WzH

— Emma G. Fitzsimmons (@emmagf) February 26, 2021