Ariadne Díaz explicó su abrupta salida de “Malverde, El Santo Patrón”

Hace algunas semanas se dio a conocer que Ariadne Díaz quedó fuera del elenco de “Malverde, El Santo Patrón“, supuestamente por no querer trabajar con alguien que no fuera Fernando Colunga; sin embargo, ella misma revela cuáles son las causas reales que la orillaron a tomar esta drástica decisión.

A través de sus Instagram Stories, la actriz reconoció que no quiso esperar a saber quién iba a sustituir a su compañero de escena, pero no por estar cerrada a trabajar sólo con él, sino porque sabía que el proceso de buscar a un nuevo protagonista podía tomarse mucho tiempo y ella no quería estar alejada de su familia mientras tanto.

“En ese momento, Fernando Colunga ya no continuó el proyecto por razones personales y entonces, al yo no saber quién iba a ser el protagonista, decidí bajarme del barco. Esa es la realidad. Tuve el honor de estar en varias lecturas con él y me hubiera encantado que se concretara el proyecto, pero ya no se dio”, dijo Ariadne.

Esta no es la primera vez que la actriz queda fuera de un proyecto, pues hace algunos meses iba a ser la protagonista de la telenovela “¿Qué Le Pasa A Mi Familia? “, producida por Juan Osorio y en la que compartiría créditos con su ex José Ron, pero tras la renuncia de ambos, finalmente los protagonistas fueron Eva Cedeño y Mane de la Parra.

