Feas críticas al hijo de Ariadne Díaz por vestirse de mujer y jugar con muñecas

Hace un par de días Ariadne Díaz compartió en sus redes sociales una serie de videos en los que se ve a su hijo Diego utilizando una falda rosa y unos tacones de la actriz mientras hacía movimientos graciosos y tras haber recibido críticas fuertes por parte de los internautas, es Marcus Ornellas, pareja de la actriz, quien lo defiende.

En entrevista para “Ventaneando”, el brasileño señaló que no entiende por qué la gente ve tan mal que el niño de 4 años elija qué ponerse para jugar y que él no es nadie para prohibirle que se ponga su ropa o la de su madre o incluso se maquille, pues esto no lo define como persona y le ayuda a ir conformando su identidad.

“Yo jugaba con muñecas cuando era niño y me juntaba más con niñas que con niños y sinceramente creo que la malicia de toda esta situación y de ese tipo de cosas está en los adultos. Para mi hijo es un simple juego y si yo llego y le digo que no lo haga, él me va a preguntar por qué. Son ideas absurdas de la sociedad de que hay cosas de niños y cosas de niñas como juguetes, colores, etc”, dijo Marcus.

Para finalizar, el actor aseguró que tanto él como Ariadne se divierten muchísimo con las ocurrencias de su retoño y no piensan frenarlo sólo porque a la gente no le gusta y dio a conocer que otra de las cosas por las que criticaron al pequeño fue porque tenía el cabello muy largo, pero a diferencia de lo de la ropa, ahí sí coincidió y se lo cortaron.

