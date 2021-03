Fernando Alonso reaparece en video tras ser atropellado y operado de la mandíbula

Fernando Alonso, el dos veces campeón de Fórmula 1, quien volverá a la competencia este 2021 reapareció en un video en redes sociales, tres semanas después de ser atropellado mientras entrenaba en bicicleta.

El piloto español encendió su cámara para enviar un mensaje a sus fans en el que señaló que no podrá asistir el próximo martes a la presentación del equipo Alpine, con el cual corrrerá este 2021 en F1, pero dijo que sí estará de forma virtual y dijo sentirse ansioso de mostrar su auto a los aficionados.

“Como todos saben, el martes no podré estar en la presentación del equipo en el Reino Unido por las actuales restricciones entre este país y Suiza, lo que hace complicado viajar”, dijo Fernando Alonso en el clip en el que no se le aprecian secuelas de la intervención quirúrgica de la mandíbula a la que fue sometido tras su accidente.

And while our friend @alo_oficial can’t physically be with us, rest assured he is paying close attention!

See you soon Fernando 👋#A521Launch pic.twitter.com/kCvzaRNjqL

— Alpine F1 Team (@AlpineF1Team) March 1, 2021