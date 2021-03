Hombre asfixia a leopardo hasta matarlo luego de que intentara atacar a su familia

Un hombre mató a un leopardo solo con sus manos para salvar a su familia del ataque feroz del animal. Rajagopal Naik, un residente de la aldea de Bendekere, ubicada a unos 180 kilómetros de la ciudad de Bangalore al sur de la India, conducía una motocicleta de regreso a su hogar junto a su esposa e hijo cuando el felino salió de la nada y saltó sobre ellos desde atrás de unos arbustos.

El leopardo mordió la pierna de la mujer e intentó atacarla hasta que Naik agarró al animal por el cuello y comenzó a golpearlo en la cabeza. Durante la pelea, el leopardo trató de liberarse y mordió al hombre varias veces pero no pudo soltarse. Luego de unos interminables minutos, el leopardo murió por asfixia

Durante el hecho ocurrido el pasado 23 de febrero, Naik sufrió varias lesiones en la cara y en los brazos. En cuestión de segundos, una gran cantidad de personas se reunieron alrededor suyo mientras el hombre recuperaba el aliento junto al cadáver del animal.

El video que muestra al leopardo muerto al lado de Naik se volvió viral en las redes sociales. Los usuarios defendieron al hombre por defender a su familia a pesar del riesgo.

How far will you go to protect your family? Rajagopal from Karnataka’s Hassan district fought off a cheetah &killed it with bare hands when it attacked them. The family was driving on their bike through a forest area when it pounced on them and attacked. #Survival? #KeepFighting pic.twitter.com/pvHdZqfrvb

— Revathi (@revathitweets) February 24, 2021