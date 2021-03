Abandonaron a niña de 4 años en una calle del Bronx a la medianoche

Una niña de 4 años, que dijo llamarse Sidaya, fue encontrada deambulando por El Bronx (NYC) durante el fin de semana.

La policía está buscando a los padres de la menor, descubierta poco después de la medianoche del sábado en el área de Prospect Avenue y East 156th Street, en la sección Longwood. Fue evaluada en el Hospital Lincoln y dada de alta en buen estado de salud a la Administración de Servicios a la Niñez (ACS).

Un video de vigilancia la mostró caminando frente a 679 Fox St con una adulta, unos 10 minutos antes de ser hallada sola.

La mujer, que continuó hacia el oeste por Leggett Avenue y Fox Street, fue descrita como de aproximadamente veintitantos años de edad, 5’2 “de altura y complexión delgada. Fue vista por última vez con un pañuelo negro en la cabeza, una chaqueta de jean azul claro, pantalones negros y zapatillas blancas, detalló Fox News.

NYPD divulgó fotos de la niña afroamericana en procura de pistas sobre su origen. Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

NYPD video shows young girl led through Bronx minutes before she was found alone #SmartNews SEE TWEET TO HELP https://t.co/RtuGaz5ItC

Someone must know Sidaya.

She was found alone by NYPD cops near Prospect Avenue and East 156 Street in the #Bronx at approximately 12am on Saturday. We’re asking anyone with information to contact @NYPDTips at #800577TIPS. https://t.co/WmAsw2oeuU

— Chief Terence Monahan (@NYPDChiefofDept) February 28, 2021