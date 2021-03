Grettell Valdez reveló que Belinda fue un ángel durante sus momentos más oscuros

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Aunque hoy en día se llevan muy bien, Grettell Valdez reconoce que al divorciarse de Patricio Borghetti sufrió de una fuerte depresión que inclusive provocó que tuviera pensamientos suicidas; sin embargo, pudo salir adelante gracias a que, en medio de su triste situación, Belinda estuvo ahí para consolarla.

En entrevista con Yordi Rosado, la actriz recordó cuando fue llamada para el papel de villana de la telenovela “Camaleones” y aunque en un principio se negaba a aceptar el trabajo por sus bajos ánimos, tal y como dice el título de su canción la cantante llegó a ser el “ángel” que la hizo querer recuperar su sonrisa y sobreponerse al dolor.

“Me acuerdo perfecto que en medio de mi depresión me llamó Rosy Ocampo y me dijo que quería que fuera la antagonista de su nueva historia, que estaba protagonizada por Belinda y Poncho Herrera. Yo no quería porque me sentía fea y gorda y Belinda era una diosa. Pero algo que le tengo que agradecer a Beli es que todo el tiempo llegaba y decía: “¡No manches! ¿Cómo tuviste un hijo y estás con ese cuerpo? Estás hermosa”. Siempre me dijo cosas lindísimas y me levantó la autoestima, ella fue la que me motivó a salir de la mega depresión que yo traía tras mi divorcio”, contó Grettell.

Por otro lado, la actriz reveló que al momento de que el conductor de “Venga La Alegría” le solicitó el divorcio, hizo hasta lo que nunca imaginó con tal de recuperar su relación, especialmente porque su hijo Santino tenía un año cuando esto sucedió, pero al darse cuenta de que sus esfuerzos eran en vano, finalmente aceptó su destino.

