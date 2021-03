Qué cambios harían demócratas a tercer paquete de estímulo que afectarían montos de ayuda

Un grupo de congresistas demócratas se reunió con el presidente Joe Biden a fin de acordar algunas modificaciones al paquete de estímulo económico de $1.9 billones de dólares.

El mandatario ha expresado anteriormente estar abierto a negociaciones, pero el mayor empuje contra su plan integral ha llegado desde la propia bancada demócrata, lo que ha puesto en riesgo la mayoría simple necesaria para avalar la propuesta.

Hay tres asuntos que el ala más conservadora demócrata está impulsado, en el mismo tenor que los republicanos más reacios al proyecto: el alza al salario mínimo, la ayuda a gobiernos estatales y locales y el monto al bono de desempleo.

El paquete de ayuda impulsado por Biden incluye un bono de $400 dólares semanales al seguro de desempleo, pero republicanos y un grupo de demócratas consideran que es “excesivo”, por lo que pretenden reducir el monto, quizá a $300 dólares, como se distribuye actualmente.

La idea ha sido empujada por el demócrata Joe Manchin (West Virginia), quien se ha puesto a varios temas adicionales del la propuesta. Su movimiento ha logrado respaldo de otros demócratas y varios republicanos, convirtiendo su cruzada en una propuesta bipartidista.

Quizá el mayor tema que podría poner en riesgo la pronta aprobación del paquete de ayuda, que incluye el cheque de estímulo de $1,400 dólares, es el aumento al salario mínimo a $15 dólares.

Mientras Manchin y sus aliados proponen máximo $11 dólares, el presidente del Comité de Prespuesto, Bernie Sanders (Vermont), confirmó que incluirá una enmienda al proyecto de Reconciliación.

“Voy a proponer una enmienda para aumentar el ingreso mínimo a $15 dólares la hora”, dijo Sanders, el principal impulsor de la propuesta en el Senado. El Caucus Progresista logró incluir ese ajuste en el proyecto aprobado en la Cámara de Representantes.

This week, as part of the reconciliation bill, I will be offering an amendment to raise the minimum wage to $15 an hour.

— Bernie Sanders (@SenSanders) March 2, 2021