Josep Maria Bartomeu, tercer presidente del FC Barcelona que termina tras las rejas

Es el máximo escándalo de la actualidad en el fútbol mundial, pero la detención del ex presidente del FC Barcelona, Josep María Bartomeu no es una novedad en las planas de los diarios de la Ciudad Condal, pues este es el tercer mandatario del club azulgrana que termina tras las rejas, aunque sea por unas horas.

Nunez: Spent few years in jail for tax crimes and died shortly after he was discharged

Rosell: Spent 2 years in jail. Can't go to USA or Brazil

Bartomeu: Got arrested today for the BarçaGate scandal.

Those 3 accused Laporta for taking the club's money, and he won the lawsuit pic.twitter.com/Gz52qU2o9J

