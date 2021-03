Abogado de Emma Coronel que llamó idiota a Satcha Pretto afirma que recibió disculpa de ‘Despierta América’

Jeffrey Litchman, abogado de Emma Coronel, que llamó idiota a la presentadora Satcha Pretto de “Despierta América”, afirmó que recibió una disculpa de un productor del programa de Univision.

Al ser cuestionado por sus seguidores en esa red social, Litchman se defendió al afirmar que la pregunta sobre las hijas de Coronel “era peligrosa”, pero también consideró que los cuestionamientos fueron “tontos y ridículos”.

“Preguntarme quién se está haciendo cargo de las niñas es una pregunta peligrosa. Cuestionarme si me pagan es una pregunta tonta – y sugerir que no debería recibir pago porque el esposo de Emma es El Chapo es ridículo”, expresó. “Por lo cual recibí una disculpa después de la entrevista”.

Litcham fue entrevistado por Pretto luego de reportes de que Coronel se había entregado a las autoridades, a fin de llegar a un acuerdo de protección que incluiría a sus hijas.

La entrevistadora insistió a Lichtman sobre quién cuidaba a las hijas de Emma, pero él respondió llamando a la presentadora “idiota” al menos en cuatro ocasiones.

Asking me who is taking care of the children is a dangerous question. Asking me if I’m getting paid is a dumb question — and then suggesting I shouldn’t be getting paid because Emma’s husband is Chapo is ridiculous. Which is why I received an apology after the interview. — Jeffrey Lichtman (@NYCDefenseLaw) March 2, 2021

Litchman afirmó en dos ocasiones en Twitter que el jefe de Pretto lo llamó después de la entrevista.

“El jefe de la reportera me llamó desúés de la entrevista para disculparse porque la reportera hizo semejantes preguntas inapropiadas y por no estar preparada – a pesar de ello me siguen atacando esta noche al aire. Dos casas, prensa deshonesta no es buena para nadie, especialmente para la audiencia”, agregó.

Yes and the reporter’s boss called me after the interview to apologize for the reporter asking such inappropriate questions and for being unprepared — yet tonight they’re blasting me on air. Two-faced, dishonest press is not good for anyone, especially viewers. — Jeffrey Lichtman (@NYCDefenseLaw) March 3, 2021

Lichtman tiene un estilo especial de tratar a la prensa, lo cual se vio durante el juicio a Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, pero incluso cuando fue cuestionado por VICE News, el primer medio en revelar un posible acuerdo de Coronel con las autoridades estadounidenses, el abogado fue tajante.

“Me sorprende que los federales hicieran esto… No hay ninguna posibilidad de que sea alguien más. Y es repugnante”, expresó. “Ella tiene hijas. Me complace responder a esta acusación si me dice quién la filtró”.