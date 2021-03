Destrozados: Revelan fotos de los autos chocados en el accidente donde el hijo del coach de los Chiefs casi mata a una niña

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Se dieron a conocer las imágenes de los tres autos involucrados en el accidente en el que Britt Reid, hijo de Andy Reid, el coach de los Kansas City Chiefs, casi mata a una niña.

Luego de ver las fotos que filtraron diversos medios, lo primero que se viene a la mente es que es un milagro que nadie haya muerto: Se pude ver la camioneta pick-up blanca que conducía Reid con la parte delantera completamente destrozada.

También se aprecia el auto color plata de la familia Young, donde viajaba la niña y que sufrió un el violento impacto; mientras que el tercer vehículo también resultó muy afectado en la parte frontal.

In an interview Tuesday with NBC News, an attorney speaking on behalf of the family of the girl seriously injured in a car crash involving former Chiefs assistant Britt Reid said the girl remains in the hospital.https://t.co/b0po9fP6SO pic.twitter.com/IFbW43vMV7 — 41 Action News (@41actionnews) March 2, 2021

Britt Reid Crash Photos Released, Little Girl Still In Bad Shape – https://t.co/pYCsa7287X#worldwidetweets pic.twitter.com/dBoKrANHvY — WorldWide Tweets (@WorldWideTweet3) March 2, 2021

Ariel Young, de 5 años, la niña que resultó más afectada en el accidente, despertó del coma hace dos semanas, pero desafortunadamente, es posible que tenga graves secuelas para el resto de su vida, según reportó el abogado de la familia.

“Está despierta, lo cual es un gran avance”, dijo hace unos días; sin embargo, en sus declaraciones más recientes reportó que “es probable que tenga un daño cerebral permanente. Ella no camina, es una historia triste, triste, triste “, aseguró Tom Porto a Good Morning America.

.@ABC EXCLUSIVE: Lawyer for family of girl injured in pre-Super Bowl crash speaks out: "She likely has permanent brain damage that she will endure for the rest of her life. She’s not walking." @tjholmes reports. https://t.co/1Q9cFtKE9k pic.twitter.com/h9ALdKn3qG — Good Morning America (@GMA) March 2, 2021

Aún continúa la investigación del caso, en el que Britt Reid, quien tenía el puesto de entrenador de apoyadores externos en los Chiefs, presuntamente estrelló su camioneta contra dos autos que estaban estacionados al costado de la carretera el pasado 4 de febrero, hiriendo gravemente a Young y a otro niño de 4 años. Después del accidente, Reid le dijo al oficial que llegó a la zona del desastre que había tomado de dos a tres bebidas alcoholicas y que también ingirió Adderall recetado.

El abogado de la familia Young aseguró que peleará para que Britt reciba los cargos más serios.