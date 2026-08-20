ICE detiene a capitán latino tras muerte de madre y bebé al volcar cerca de la Estatua de la Libertad de Nueva York

ICE detuvo a Manuel Ernesto Hernández Umana, capitán salvadoreño sospechoso de haber causado la muerte de una madre hispana y su bebé cuando su pequeño barco volcó cerca de la Estatua de la Libertad de Nueva York este mes.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) informó en un comunicado que Hernández había ingresado irregularmente a Estados Unidos por Texas en 2007 tras “mentir a un oficial de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y afirmar falsamente ser ciudadano estadounidense para poder ingresar al país”.

Las autoridades indicaron que Hernández permanecerá bajo custodia del ICE a la espera de juicio por el accidente sucedido el 8 de agosto donde perdieron la vida Sara Sánchez (27) y su bebé Antonela García, de 5 meses; y que será deportado una vez concluya el caso y cumpla cualquier posible pena de prisión.

Hernández, de 46 años, enfrenta 13 cargos por poner en peligro a otros de manera temeraria debido al accidente, y se le acusa de haber sobrecargado la embarcación que volcó, recordó ABC News. Había sido arrestado y puesto en libertad a la espera de juicio tras su comparecencia inicial por cargos federales, hasta que ayer fue detenido por ICE.

“Este inmigrante ilegal y delincuente realizaba recorridos en barco sin licencia, de manera ilegal e imprudente, en el puerto de Nueva York cuando su embarcación volcó, causando la muerte de una mujer de 27 años y de su bebé de cinco meses”, declaró el secretario del DHS, Markwayne Mullin. “Ha sido retirado de nuestras calles y vías navegables. Una vez que responda ante la justicia por sus delitos, nos aseguraremos de que sea expulsado rápidamente de nuestro país”.

“Tal como se alega en la denuncia, Manuel Hernández mostró un total desprecio por la seguridad de sus pasajeros al pilotar una embarcación sin licencia y con exceso de capacidad que volcó en el puerto de Nueva York”, afirmó la comisionada del NYPD, Jessica S. Tisch. “Esta tragedia podría haberse evitado; ahora, una familia debe llorar la pérdida inimaginable de una madre y su hija de cinco meses debido a su negligencia. Agradezco a las unidades marítima y aérea del NYPD su rápida respuesta, así como a la Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Nueva York por presentar estos cargos”.

Todos los cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.