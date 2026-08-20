Hombre cayó fatalmente 150 pies desde balcón del Madison Sq Garden en Nueva York: declaran ´accidente´

Paul Kueker fue víctima de un accidente, declaró la Oficina Forense (OCME) esta semana, en relación a la caída que sufrió desde un balcón a unos 45 metros (150 pies) de altura durante un concierto de la banda Goose en el Madison Square Garden (MSG) de Nueva York en junio.

Kueker, de 51 años y residente de Connecticut, cayó de cabeza desde un balcón del emblemático recinto mientras celebraba su 25to aniversario de bodas con su esposa, y casi dos meses después se completó la investigación forense.

Falleció a causa de “múltiples lesiones por impacto contundente”, señalaron las autoridades. Al momento “parecía estar intoxicado” y “bajo los efectos del alcohol” antes de precipitarse sobre la barrera de vidrio de 1,2 metros (4 pies) de altura, poco antes de las 10 p.m. del 20 de junio, según fuentes policiales.

Un testigo horrorizado relató a New York Post que la caída mortal de Kueker ocurrió durante el intermedio del concierto, momento en el que entre el 25 y el 50% de los asistentes se encontraban en sus asientos.

Kueker se desempeñaba como director de operaciones de la empresa de gestión energética Smartcon Solutions. “Paul lo era todo para todos en Smartcon”, declaró William Brown, gerente general de la compañía.

“Era una persona extraordinaria y un miembro valioso de nuestro equipo; su pérdida se siente profundamente en toda la empresa. Nuestros pensamientos están con su familia y sus seres queridos en estos momentos increíblemente difíciles. Le echaremos profundamente de menos”.

Por su parte, la banda Goose comenzó a vender en línea una camiseta con el lema “Big Love”, anunciando que toda la recaudación se destinaría a una campaña de recaudación de fondos en GoFundMe organizada por la familia de Kueker.

En 2023, también en el MSG, Ernest Vogliano (61) murió al caer después de un juego de hockey triunfal de los NY Rangers contra Pittsburgh Penguins. En otro caso similar, en octubre de 2022 un joven murió al caerse en el estadio al final de un juego de NY Jets en Pittsburgh (Pensilvania).

Además, en el verano de 2021 un fanático aparentemente ebrio murió al caer entre 30 y 50 pies durante el concierto de la banda “Dead & Company” en Citi Field, estadio oficial de los NY Mets en Queens.

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