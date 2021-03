Chuck Schumer insiste por Twitter que paquete de estímulo será aprobado cuanto antes en el Senado

En una serie de mensajes por Twitter en su cuenta oficial, el portavoz de la mayoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, insistió este viernes en que el “audaz” “Plan de Rescate Estadounidense” de la Administración Biden con cheques de estímulo de $1,400 será aprobado cuanto antes en ese cuerpo legislativo.

“Los demócratas en el Senado cumplirán con la entrega del Plan de Rescate Estadounidense y la audaz respuesta a la COVID que los estadounidenses urgentemente necesitan”, lee uno de los mensajes en la red.

En otra de las entradas, Schumer enumera las partes claves de la legislación de $1.9 billones, a la que se oponen los republicanos.

Direct checks.

Enhanced unemployment insurance.

Assistance for state and local governments.

Funding for testing and the vaccine.

Aid to schools and small businesses.

All of these are in the American Rescue Plan.

We will pass the bold COVID response Americans need.

