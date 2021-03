Abogado de Emma Coronel sigue con insultos a ‘Despierta América’ tras llamar idiota a Satcha Pretto

Jeffrey Litchman, el abogado de Emma Coronel que llamó idiota a la presentadora Satcha Pretto se volvió a lanzar contra el programa ‘Despierta América’ de Univision.

Esto luego de que en el segmento “Sin Rollo”, conducido por Carlos Calderon y Jomari Goyso, se hablara nuevamente del caso en contra de la esposa de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera.

A la discusión se integró el periodista Jorge Viera, quien tuvo que aclarar dos aspectos que él informó en sus redes sociales sobre una entrevista con Mariel Colón, la otra abogada de Coronel, pero que no eran verdad.

“Ella nunca habló de los honorarios, que eso es confidencial, y también de las violación de los derechos civiles del Chapo Guzmán que tampoco habló de eso, estos son dos puntos importantes de esta historia y me retracto sobre eso”, dijo Viera.

Lichtman tomó el segmento y en su cuenta en Twitter insultó ahora a los otros conductores llamándolos “idiotas”, además de acusarlos de “fabricar más citas” sobre Colón, la abogada de Coronel.

“Tuvieron que ofrecer una segunda disculpa en dos días por mentir a su audiencia. Ellos no tienen respeto por su audiencia por vender mentiras“, acusó Litchman, quien bloqueó la opción en Twitter para recibir respuesta directa a sus comentarios.

El abogado también lanzó críticas a la televisora: “¿Qué respeto tienen por sus espectadores?”, expresó.

They’re more concerned about me accurately describing them as idiots than for fabricating quotes and lying to their audience. Any real news organization would have fired people over this. At #Univision this is all a big joke. What respect do they have for their viewers?

— Jeffrey Lichtman (@NYCDefenseLaw) March 5, 2021