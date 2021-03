Coaliciones de NYC alertan a venezolanos evitar estafas migratorias ante gran euforia por aprobación de TPS

El docente venezolano Luis Maldonado, de 42 años y residente en la Gran Manzana desde 2014, no ha dejado de llorar de alegría. El motivo de su emoción, es el mismo de 323,000 inmigrantes de su país que viven en Estados Unidos, huyendo de una espantosa crisis humanitaria y a quienes la Administración Biden este lunes les anunció el otorgamiento de un Estatus de Protección Temporal (TPS).

Los beneficiarios de este tipo de alivio migratorio reciben protección contra la deportación y permisos de trabajo temporal, que en este caso tiene una vigencia inicial de 18 meses.

“Esta es la oportunidad de salir de las sombras, para miles de personas de mi país, que tuvieron que empezar desde cero, con el peso de no tener opciones para avanzar, por el tema su legalización”, reaccionó Maldonado.

El educador caraqueño hace siete años se vio obligado junto a su esposa y tres hijos a abandonar el país suramericano, y encontrar en las calles de la ciudad de Nueva York, específicamente en El Bronx, un mejor destino para alejar a su familia del desastre económico y humanitario, además de la acción de grupos políticos criminales. Una situación que ha causado la más grande crisis de movilización humana en la historia de Latinoamérica, sólo comparable con Siria.

“Desde hace mucho tiempo desde que emigré, yo venía observando la experiencia de otros países sobre el TPS. Me acerqué a algunas coaliciones que venían promoviendo que este era la mejor ruta para que miles de personas pudieran optar por su legalización. Y fue muy edificante saber que ya es una realidad, que transformará la vida de miles de familias, que solo quieren seguir haciendo grande a este país”, narró Maldonado.

Como esta historia hay miles que se han multiplicado en los vecindarios de la Gran Manzana y en toda el área triestatal en donde se calcula que hacen vida cerca de 40,000 venezolanos, de manera ascendente, un nuevo grupo de inmigrantes que empezó a crecer desde 2016.

La venezolana Luisa Guillén, de 52 años, es una ingeniera que trabajaba en la industria petrolera en su país. Por una serie de malas decisiones y estafas de abogados, se quedó en un limbo migratorio desde 2009. Esta semana, ha tenido muchos motivos para recobrar la esperanza.

“Uno se supone que arrancando viene a trabajar en lo que sea, como todos los inmigrantes del mundo. No somos los únicos en la historia de la humanidad. Pero, sin dudas, tener una luz como esta que se encendió ayer, te permite soñar más. Pensar que puedes reimaginar tu vida con más seguridad jurídica, es algo muy grande”, explicó quien tiene su hogar desde hace cinco años con sus dos hijos adolescentes en Astoria, en Queens.

Venezuela se une así al listado de 10 países designados bajo el TPS, como El Salvador, Haití y Honduras, una experiencia que desde hace varios años vienen conociendo organizaciones como Por Amor a Venezuela, un grupo de apoyo que ha ofrecido opciones de inserción emocional a la creciente comunidad inmigrantes de este país desde el año 2014.

“Este es un momento clave en donde las organizaciones y coaliciones que trabajamos por los derechos de los inmigrantes intercambiemos la mayor cantidad de información posible para que el proceso sea realmente exitoso. La ventaja es que desde hace más de 20 años, ya venimos conociendo exactamente cómo los salvadoreños y hondureños navegaron por procesos como estos”, compartió Robert González, creador de Por Amor a Venezuela.

El activista insistió que en este momento de crisis pandémica y desempleo, muchos venezolanos podrían empezar a vivir un espinoso dilema: ¿cubrir sus gastos esenciales o regularizar su situación migratoria?

“Por ello es que debemos insistir, cuando se abre el plazo para que mis connacionales apliquen a este beneficio, que existen en esta ciudad una serie de organizaciones comunitarias, religiosas y en general sin fines de lucro con una trayectoria probada y con profesionales capacitados, para acompañar en la aplicación de este proceso, sin riesgos”, reiteró González.

Alrededor de la noticia de la aprobación del TPS para los venezolanos, surgieron en esta comunidad muchas dudas en torno a cómo aplicar, especialmente para aquellos que esperan respuestas por sus solicitudes de asilo u otros procesos, también quienes tienen el pasaporte vencido y les es imposible renovarlo por los cierres de los consulados en EEUU. Y una avalancha de interrogantes adicionales.

Ante esta “euforia” como describe Hector Arguinzones, fundador de la coalición ‘Venezuelan and Inmigrants Aid’ (VIA) que ofrece soporte a inmigrantes de ese país suramericano en la ciudad de Nueva York, aconseja a sus connacionales buscar información confiable y así evitar estafas de falsos abogados de inmigración que podrían aparecer en este momento.

“Lo primero que debemos indicar de manera responsable, es que aunque hay generalidades que están muy claras en las páginas oficiales de USCIS, es importante que ante dudas razonables por casos particulares que aparezcan, busquen asesoría profesional especializada”, destacó Arguinzones.

El activista destacó que a través de su organización facilitarán en los próximos días recursos informativos, seminarios virtuales y compartirán información valiosa para que este grupo inmigrante tenga opciones de tomar decisiones adecuadas acerca de su aplicación.

El expresidente Donald Trump ya había anunciado horas antes de abandonar la Casa Blanca, una orden ejecutiva de Salida Forzada Diferida (DED), que suspendía las deportaciones de venezolanos por 18 meses.

El activista Robert González describió que ese proceso fue muy complicado de entender, porque nunca se dio a conocer una reglamentación clara.

“Celebramos en Nueva York esta orden ejecutiva del presidente Biden, que estamos seguros es una muestra muy nítida de que existe la intención de crear un sistema migratorio más integral y humano para todos”, concluyó González.

Entre tanto, Arlenis Morel, director ejecutivo de ‘Make the Road Nueva York’ (MRNY), una organización de defensa de los derechos de los inmigrantes con más de 24,000 miembros, argumenta que esa decisión debe marcar el rumbo de otras acciones migratorias.

“No sentimos alentados con este paso adelante a favor de los venezolanos. Nuestro trabajo continúa para garantizar protecciones permanentes para todos. Aprovechamos para instar al Congreso a tomar medidas rápidas para aprobar las propuestas legislativas que proporcionarán un camino hacia la ciudadanía, para los once millones de inmigrantes indocumentados en todo el país”, solicitó Morel.

También Anna Gallagher, directora ejecutiva de ‘The Catholic Legal Immigration Network’ (CLINIC) describió la orden ejecutiva como una protección humanitaria vital.

“El TPS ha sido un paso importante tomando en cuenta las bajas subvenciones de asilo para la población bajo la Administración Trump, como CLINIC describió en un detallado informe de 2020. Esta medida llena los vacíos, protegiendo a las personas del entramado del sistema de asilo y brindando el alivio que tanto necesitan”, subrayó Gallagher.

🚨 BREAKING: The Biden Administration has just designated Venezuela for TPS.

Thousands of Venezuelans in the U.S. will now have access to humanitarian relief, providing work authorization and protection from deportation.

— NYC Immigrant Affairs (@NYCImmigrants) March 8, 2021