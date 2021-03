Lorena Herrera golpeaba a su exesposo: “Me rompió un vaso en la boca”

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Armando González “El Muñeco” reveló que las mujeres han hecho con él lo que han querido… ¡hasta golpearlo!

El actor confesó que Lorena Herrera lo maltrató en sus primeros años de matrimonio, motivo por el que le puso un alto, de otra manera terminaría la relación.

“Me tocaron dos (cachetadas), muy al principio, sí, Lorena en aquel tiempo estaba en lo más alto de la fama, todo el mundo la buscaba”, declaró para el programa Ventaneando.

“No sé, tal vez en algún momento, la agarré en una mala situación y me dio una cachetada una vez y otra cachetada otra vez, y ya le dije que era la última vez, que no me volviera a dar una cachetada porque si no, ya no íbamos a continuar”.

Pero la cantante no ha sido la única que le ha levantado la mano al ex integrante del show “Sólo para Mujeres”, también ha sido tocado por otras de sus ex parejas.

“La mamá de mi hijo. ella me rompió un vaso un día en la boca, me aventó otro vaso, me abrió por acá, me intentó picar. Siempre existieron cosas así y sí, he padecido violencia de las mujeres”.

ASÍ LO DIJO

“Sí, yo he sido víctima de violencia. Mi mujer actual también me dio cachetadas, creo tengo que recibir dos cachetadas para poderme involucrar bien”.

Armando González ‘El Muñeco’, modelo

En exclusiva. 👉https://t.co/7lkLG333Eq

Armando González 'El Muñeco' confiesa en EXCLUSIVA que sufrió maltrato físico por parte de Lorena Herrera en los inicios de su relación. #Ventaneando 📺 — Ventaneando (@VentaneandoUno) March 10, 2021

Sigue leyendo: Lorena Herrera: “Me veo como la mujer más tóxica”