Si hubieras invertido $1,000 dólares en bitcoin en 2020, hoy tendrías $7,000

Aunque 2020 fue un año complicado para hacer inversiones debido a la aparición de la pandemia del coronavirus, si hubieras invertido solamente $1,000 dólares en bitcoin ahora hubieras multiplicado por mucho tu inversión en muy poco tiempo.

Claro que esto hubiera sido difícil de predecir, ya que la criptomoneda es conocida por bajar y subir de precio de manera inesperada y a gran escala, pero, si hubieras invertido $1,000 dólares en bitcoins el 9 de marzo de 2020 –poco más de un año– al 9 de marzo de este año tendrías $7,021 dólares, según se informó en Yahoo.

El valor actual de un bitcoin al día de hoy es de $56,362 dólares, y cabe señalar que hay analistas que piensan que la criptomoneda podrá llegar a valer $1 millón de dólares en los siguientes 10 años.

“En el corto plazo, la gente lo ve superando al oro como reserva de valor, así que creo que un millón de dólares como precio objetivo dentro de los próximos 10 años es muy razonable”, dijo Jesse Powell, quien dirige Kraken, una bolsa de comercio de criptomonedas, a Bloomberg.

"Bitcoin is going to infinity, the moon, Mars and eventually it'll be the world's currency," says Kraken CEO Jesse Powell to @emilychangtv https://t.co/bSwBDeYbgM pic.twitter.com/Slpl82l3Lf

— Bloomberg TV (@BloombergTV) March 4, 2021