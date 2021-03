Heredó $350,000 y asegura que fue lo peor que le pudo haber pasado en la vida

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Katie Loveridge tenía 6 años cuando heredó $350,000 dólares de un viejo amigo de su padre, el ingeniero Wilfred Lamb. Hoy, asegura que hubiera preferido no recibirlo nunca: “Esa fortuna me arruinó la vida, los extraños todavía me siguen pidiendo dinero”, aseguró la protagonista de la historia al periódico The Sun.

Lamb era un excéntrico amigo de su padre, un hombre de 72 años que enseguida creó un vínculo con la pequeña Katie cuando tenía 4. Tanto se encariñó con la niña que, 8 días antes de su muerte, eliminó a toda su familia de su testamento y le dejó a ella todo lo que tenía.

Con 27 años y 4 hijos, Katie, oriunda de Kidderminster en Inglaterra, le dijo a The Sun: “Amaba a Wilfred como un abuelo y él me quería como a una nieta y eso es todo. Yo era una niña pequeña que nunca pidió nada de esto. Sinceramente, desearía no haber heredado nada porque el dolor no ha valido la pena. No sé qué es una vida normal y esto me ha torturado. Esa herencia no valió la pena porque se apropió de gran parte de mi vida. Hasta hoy, la gente se me acerca por la calle para pedirme dinero porque saben que la tengo. Incluso, he salido con hombres que me robaron dinero de la billetera”.

A Katie le duele especialmente cuando las personas creen que ella recibió la herencia debido a que fue abusada por el ingeniero fallecido hace más de 20 años: “Esos comentarios me hacen sentir repugnante. Quiero dejar las cosas claras públicamente por primera vez porque ya he soportado lo suficiente”, contó.

“Él pagaba mis lecciones de piano. Fue un vínculo absolutamente sano y amoroso. Todavía visito su tumba cada 2 semanas. Ojalá pudiera tenerlo de vuelta ahora. Era un hombre encantador que nunca abusó de mí”.

Cuando Lamb murió en 2000 y su hija Josephine se enteró del cambio del testamento, acusó a los padres de Katie, Susan y Jim, de manipular a su progenitor para modificar el documento. Sin embargo, esto fue rechazado por el Tribunal Superior 5 años después, cuando dictaminó que el testamento representaba sus “deseos genuinos”.

Fue en ese momento cuando la historia se convirtió en un asunto mediático. A los 11 años, cuando un día Katie volvía de la escuela, se dio cuenta de que algo estaba pasando cuando periodistas y cámaras la seguían preguntándole qué iba a hacer con la herencia. Recuerda que todavía no sabía nada de la herencia y se asustó.

“Mi mamá me explicó que Wilfred me había dejado su propiedad y recuerdo haberme molestado. Solo sabía que era de Wilfred y, de todos modos, ¿por qué querría su casa? De repente, todos lo sabían, yo era famosa por lo que había heredado y empecé a recibir un trato diferente en la escuela. Era ‘la extraña’ y todavía me siento así hasta el día de hoy”.

Cuando a los 18 heredó la propiedad de Lamb, tuvo que venderla al año siguiente porque los vecinos habían estado usando el terreno para tirar basura y lo que quedaba en pie estaba destruido. Luego de vender la casa y pagar los costos legales de la justicia a la familia de Lamb, todavía le quedaban $210,000 dólares.

Katie decidió que quería disfrutar de una parte de ese dinero y se fue de vacaciones hasta 30 veces con su hija y sus padres: “Ayudé a los miembros de mi familia y a todas las personas que conozco”.

La mujer, que ahora tiene 4 hijos y se acaba de separar del padre de ellos, quiso dar la entrevista porque está cansada de ser juzgada.