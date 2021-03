Al menos 14 congresistas demócratas de Nueva York se unen al pedido para que Cuomo renuncie

Un día después que la Asamblea estatal anunciara que iniciará una investigación que podría dar paso a un juicio político contra el gobernador Andrew Cuomo, este viernes aumentaron los pedidos para que el mandatario renuncie. Esta vez fueron al menos 14 de los 19 congresistas demócratas de Nueva York, quienes expresaron que ya es hora que el líder neoyorquino deje el cargo por las denuncias de acoso sexual que enfrenta.

Entre los representantes que alzaron su voz contra Cuomo destacan los hispanos Alexandria Ocasio-Cortes, Nydia Velazquez y Adriano Espaillat.

“Esta semana, la segunda acusación de agresión sexual y la sexta acusación de acoso se presentaron contra el gobernador Cuomo, y el hecho de que este último informe sea tan reciente es alarmante y suscita preocupaciones sobre la seguridad y el bienestar actuales del personal de la Administración”, dijo Ocasio-Cortez en una declaración conjunta con Jamaal Bowman.

Según publicó está semana el Albany Times, la acusadora más reciente, que no ha sido identificada públicamente, alega que a fines del año pasado Cuomo la convocó a una habitación en la Mansión Ejecutiva para arreglar su teléfono celular, y allí supuestamente le habría metido la mano debajo de su blusa para manosearla.

Esa acusación ya fue remitida por la misma Gobernación al Departamento de Policía de Albany, que indicó que podían haber elementos de criminalidad en las alegaciones.

“Como miembros de la delegación de Nueva York a la Cámara de Representantes, creemos en estas mujeres, creemos en los informes, creemos en la Fiscal General y creemos que los 55 miembros de la Legislatura del estado de Nueva York, incluida la líder de la mayoría del Senado estatal, quienes han llegado a la conclusión de que el gobernador Cuomo ya no puede liderar eficazmente frente a tantos desafíos”, agregaron ambos congresistas, que forman parte del grupo de los ‘progresista’ demócratas.

