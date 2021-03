Presidente de la Asamblea estatal de Nueva York podría decidir este jueves el futuro de Andrew Cuomo

Luego que se dieran a conocer más detalles sobre la acusación más reciente de acoso sexual en contra del gobernador Andrew Cuomo, este jueves aumentaron las voces de miembros de su mismo partido que le piden que renuncie. Y aunque ya la líder de la mayoría en el Senado estatal Andrea Stewart-Cousins le solicitó que dimita, el segundo demócrata de mayor rango en la Legislatura Estatal, el presidente de la Asamblea Carl Heastie, todavía no se ha pronunciado y es él quien tiene en sus manos el futuro del mandatario estatal.

Pero esta realidad puede cambiar este jueves, luego que Heastie anunció en un comunicado, que “en vista de las acusaciones relacionadas al Gobernador durante las últimas semanas, hoy me reuniré en conferencia con los miembros sobre las posibles vías a seguir”.

La postura de Heastie es crucial, porque más allá de pedir también la renuncia de Cuomo, algo que pondría al mandatario contra la espada y la pared al tener a los dos principales líderes de la Legislatura exigiendo su salida, podría ordenar que la Asamblea inicie un juicio político (‘impeachment’) y así destituir al Gobernador de su cargo. Se necesitan 76 votos de asambleístas para aprobar la medida.

En una carta pública dada a conocer este jueves, más de 55 legisladores estatales pidieron al Gobernador que renuncie debido a las acusaciones de acoso sexual que enfrenta.

“Como legisladores y como neoyorquinos, todos debemos decidir qué es lo mejor para el futuro de Nueva York. La discusión del presupuesto, la lucha contra el COVID-19, y la recuperación económica, todo esto demanda un liderazgo claro y de confianza. Y con estas acusaciones contra el Gobernador por comportamiento inapropiado y el descubrimiento de la alteración de los datos de muertes por COVID-19 en los ancianatos, él ha perdido la confianza del público y la Legislatura estatal, haciendo que ahora sea un líder inefectivo en momentos de más urgente necesidad”, lee la carta.

Una de las demócratas que se unió a los llamados para que Cuomo renuncie fue la asambleísta estatal que representa a Queens Jessica González-Rojas, quien publicó en su cuenta de Twitter: “Ya tuve suficiente. Cuomo debe ser acusado”.

El mandatario insiste en negar las acusaciones y en su comunicado más reciente insistió: “Como dije ayer, nunca he hecho algo como esto. Los detalles sobre este reporte son desgarradores”.

La fiscal general del estado Letitia James formó un equipo para investigar la conducta de Cuomo en el lugar de trabajo, mientras que investigadores federales también están analizando cómo su Administración manejó los datos relacionados con las muertes de COVID-19 en los hogares de ancianos.

#BREAKING: I join almost 60 state legislators, including Senators and Assemblymembers who believe it’s time to restore the public’s trust in our leadership.

This is what’s best of our state. Governor Cuomo, resign now. pic.twitter.com/TVXMbLy794

— Jessica González-Rojas (@votejgr) March 11, 2021