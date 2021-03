Senador Bernie Sanders se enfrenta a CEO de Amazon, Jeff Bezos, y le echa en cara los $78,000 millones que ha ganado por la pandemia

El senador de Vermont Bernie Sanders la emprendió contra el fundador y CEO de Amazon, Jeff Bezos, por haber rechazado su invitación a una audiencia legislativa la próxima semana sobre el tema de la desigualdad económica.

“Es muy desafortunado que el Sr. Bezos no nos acompañe en nuestra audiencia. Mientras él se ha enriquecido con $78,000 millones durante esta pandemia, las familias están batallando para sobrevivir, así que, ¿por qué él está gastando una gran cantidad de dinero para evitar que trabajadores se organicen en una unión en el almacén de Amazon en Alabama?”, cuestionó el político en un mensaje en Twitter este viernes.

It’s unfortunate Mr. Bezos won’t join our hearing. While he’s become $78 billion richer during the pandemic, families are struggling to survive, so why is he spending a whole lot of money to stop workers from organizing a union at an Amazon warehouse in Alabama? https://t.co/haeBDYHxaz

— Bernie Sanders (@BernieSanders) March 12, 2021